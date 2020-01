Incidente sugli sci in Val Badia per lo chef Giancarlo Morelli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo chef Giancarlo Morelli è stato operato per ben sei ore dopo un brutto Incidente sulle nevi della Val Badia, in provincia di Bolzano. Da quanto si apprende, Morelli avrebbe avuto una rovinosa caduta che gli avrebbe provocato fratture multiple. Per questo motivo è dovuto intervenire l’elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale di Bolzano Ora si trova in rianimazione Incidente Giancarlo Morelli Enfant prodige, allievo degli chef Bernard Loiseau e Alain Ducasse, Giancarlo Morelli è uno chef del ristorante Pomiroeu di Seregno, del Morelli e del Bulk Mixology Food di Milano e del Phi Beach di Baja Sardinia. Nelle ultime ore, però, sulla sua pagina Instagram è apparso un messaggio. Giancarlo Morelli avrebbe avuto un rovinoso Incidente sugli sci e sarebbe stato operato d’urgenza. Visualizza questo post su Instagram Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici ... Leggi la notizia su notizie

