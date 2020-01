Incidente a Bergamo: 61enne vittima di malore finisce contro un palo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grave Incidente stradale a Bergamo, in via Zanica. Un uomo di 61 anni si è sentito male mentre viaggiava a bordo della sua Bmw X1 in direzione di Zanica. Improvvisamente l’uomo, proprio mentre si trovava al volante, è stato colto da un malore, perdendo così il controllo dell’auto. Il 61enne è andato a sbattere contro un palo della luce e il marciapiede. La vicenda è successa intorno alle 10.30 del mattino di lunedì 13 Gennaio 2020. La vittima del sinistro è residente a Scanzorosciate, piccolo comune in provincia del capoluogo orobico. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi del 118 i quali hanno subito effettuato tutte le cure del caso all’uomo. Successivamente, appena le condizioni del 61enne l’hanno reso possibile, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Incidente a Bergamo Fortunatamente, dalle prime ... Leggi la notizia su notizie

