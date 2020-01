Il magico mondo di Harry Potter prende vita all'interno di Minecraft (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non è esagerato affermare che Minecraft ha permesso ai giocatori di costruire tutto ciò che possono immaginare per oltre 10 anni. E ora un gruppo di creatori chiamato The Floo Network ha deciso di dare vita al magico mondo di Harry Potter all'interno del gioco.Un gameplay trailer di quattro minuti chiamato "Minecraft School of Witchcraft and Wizardry", è stato caricato sul canale YouTube del gruppo e su varie altre piattaforme di social media.Il video presenta i vari luoghi creati da J.K. Rowling e, naturalmente, l'intera scuola di Hogwarts. Ma il team non si è fermato a costruire solo un'esperienza estetica. Il trailer mostra anche elementi modificati come gli incantesimi utilizzabili.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Gardenia11_1 : @Patrirossonera Il magico mondo di Gobbiland ?? - pavalover : RT @CiaoEmilia: In omaggio a #Parma2020 condivido questa storia sulla bassa emiliana, un luogo magico in cui è stato ambientato uno dei più… - cifra73 : RT @Probabl61240857: Visto che #demiral si è fatto male,#DeLigt ,d’incanto,non ha più problemi alla spalla. Benvenuti nel magico mondo del… -