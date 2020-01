Fabrizio Ravanelli in lacrime a Vieni da me per il padre e Andrea Fortunato, crolla e resta un campione (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Rivedere papà è dura” commenta Fabrizio Ravanelli a Vieni da me mentre Caterina Balivo apre uno e un altro cassetto portando alla mente i ricordi del calciatore (foto). Con semplicità e sorrisi misti a lacrime che non è riuscito a trattenere l’ex campione della Juve e della Nazionale ha ricordato sia suo padre che Andrea Fortunato. Il legame con il suo papà è ovvio, purtroppo non c’è più ma non c’è più nemmeno Andrea, l’amico calciatore con cui ha condiviso tanto, vittorie e malattia. Il papà per Ravanelli è stato il suo esempio, il suo eroe, il primo che ha creduto in lui ma è stata anche un padre severo proprio perché sapeva che con il pallone aveva talento, che poteva farcela. Fabrizio crolla, cerca di trattenere l’emozione mentre vede le immagini di suo padre, sono passati tanti anni da quel video. Racconta di tutte le volte che lo accompagnava agli allenamenti con grandi ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

