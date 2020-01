Contratti a tempo determinato, maggiorazione contributo addizionale: a chi spetta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si allarga la platea dei soggetti esclusi dalla maggiorazione del contributo addizionale, pari all’1,4% a titolo di NASpI, nei rapporti di lavoro a termine. Infatti, la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) all’art. 1, co. 13 è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei Contratti a tempo determinato e, in particolar modo, in merito alla maggiorazione del contributo addizionale disposta dal D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018. Nello specifico è stato reso meno oneroso il rinnovo del contratto a termine per i lavoratori che svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività stagionali definite dai CCNL, territoriali o aziendali, e per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). Ma non solo: l’esclusione opera anche per i lavoratori coinvolti in rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ... Leggi la notizia su leggioggi

