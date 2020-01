Bottega Veneta: la pre fall 2020 è un tributo alle forme e al colore (Di lunedì 13 gennaio 2020) La collezione Pre fall 2020 rappresenta attitudine, forma e colore. Questa è la definizione più calzante che possiamo dare ad una collezione tutta da gustare, quasi come un film. I colori sono assolutamente audaci per evocarci un piacere istantaneo che parte dagli occhi, per coinvolgere poi tutti i sensi. Guardiamo questi abiti e poi chiudiamo gli occhi: a cosa ci fanno pensare? Come in un flusso di coscienza noi sentiamo la frescura invitante di una piscina, lo ‘scoppio’ gratificante del bubble gum, lardore di labbra tinte rosso intenso e il nero dell’inchiostro che diventa una tempesta selvaggia di sensi e desideri. I cappotti e i giacconi neri o declinati in una sfumatura meravigliosa di turchese, nascondono morbidi e caldi abiti esaltati da accessori che toccano la pelle con freddo del metallo ed il calore delle paillette a contatto con il nostro corpo, per un brivido di ... Leggi la notizia su dilei

