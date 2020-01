This is Us 4, Sophia Bush e Pamela Adlon nel cast, chi sarà la moglie di Kevin? (Di domenica 12 gennaio 2020) This Is Us entro la fine della quarta stagione scopriremo la moglie di Kevin, sarà Sophia Bush? This is Us ha aperto la strada dei rinnovi multipli di NBC, seguita poi da New Amsterdam. Dan Fogelman e il suo team di autori sanno di avere altre due stagioni su cui lavorare, oltre ai restanti episodi della quarta e per una serie da 18 episodi a stagione fortemente serializzata, incentrata sulla vita di una famiglia questo può certamente aiutare. Soprattutto poi se si gioca su flashback e flashforward continui. Quando la serie tornerà in onda martedì 14 gennaio (in Italia il ritorno dalla pausa è fissato su FoxLife per l’11 febbraio), This is Us inaugurerà un trittico di episodi monografici sui “Big Three” i 3 fratelli protagonisti, Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz). Tra le novità dei nuovi episodi c’è l’arrivo di Pamela ... Leggi la notizia su dituttounpop

margotvrob : SOPHIA IN THIS IS US IL MIO CUORE NON REGGE - badtasteit : #ThisIsUs 4: #SophiaBush entra nel cast, il suo personaggio avrà a che fare con Kevin -