Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Nadja minaccia l’aborto! E Tim le chiede di sposarlo… (Di domenica 12 gennaio 2020) C’è forse un modo migliore per legare un uomo a sé se non con un figlio ed un matrimonio? Lo sa bene Nadja Holler (Anna Lena Class) – la nuova “super cattiva” della sedicesima stagione di Tempesta d’amore – che sfrutterà proprio queste armi per liberarsi della concorrenza di Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e avere Tim Degen (Florian Frowein) tutto per sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Nadja finge di essere incinta di Tim Nadja falsifica il test di gravidanza, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Come vi abbiamo ampiamente anticipato, dopo la partenza di Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian Schneider) il testimone della coppia protagonista passerà a Franzi Krummbiegl e Tim Degen. Se per la ragazza – una giovane del posto che lavora nel frutteto della zia – si tratterà di ... Leggi la notizia su tvsoap

