Muore folgorata nella vasca da bagno: aveva il cellulare in carica (Di domenica 12 gennaio 2020) Muore folgorata nella vasca da bagno: aveva il cellulare in carica la vittima che ha perso la vita nella regione del Jura, in Francia. Tragedia in Francia, precisamente nella regione del Jura, dove una donna è morta folgorata nella vasca da bagno dal momento che aveva il cellulare in carica.

