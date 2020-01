Meteo Estremo Oriente: ondata di caldo in Giappone, numerosi record abbattuti (Di domenica 12 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: il clima mondiale sta attraversando un periodo di notevoli anomalie, con un grande freddo presente in Alaska ed in genere sulla zona artica nord americana, mentre ondate di caldo anomale stanno interessando il Nord Europa, gli Stati Uniti nord-orientali e il Giappone. Una zona di pressione alta alle quote superiori dell'atmosfera ha interessato la zona compresa tra Giappone, Cina orientale e Russia orientale, lasciando la circolazione depressionaria fredda al largo del Pacifico settentrionale. Di conseguenza, le temperature sono risalite fino a valori record sul Giappone centro-meridionale, dove hanno superato i 20°C. Il valore massimo è stato raggiunto nella località di Owase, dove si sono raggiunti 22,4°C, nuovo record di caldo per il mese di Gennaio, superando i 21,2°C raggiunti il 5 Gennaio 1960. Altre località hanno superato i 20°C di ... Leggi la notizia su meteogiornale

