Calciomercato, retroscena Sampdoria-Suso: una cessione sblocca il Torino, difensore per Spal e Fiorentina (Di domenica 12 gennaio 2020) Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo il Calciomercato entra sempre più nel vivo, arrivano aggiornamenti importanti sulle trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo. MILAN – Inizia la nuova avventura con la maglia del Milan per il portiere Asmir Begovic. L’estremo difensore è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche poi la firma del contratto: accordo per i prossimi sei mesi. Il portiere arriva al Milan in prestito dal Bournemouth e sostituisce Reina – diretto all’Aston Villa – come secondo di Donnarumma. ATALANTA – L’Atalanta “comunica di aver acquisito dal Milan il calciatore Mattia Caldara a titolo temporaneo della durata di 18 mesi con diritto di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Calciomercato Juventus - retroscena : blitz degli agenti di Demiral a Londra : Calciomercato Juventus – Titolare nelle ultime tre partite di campionato e in Supercoppa italiana, Merih Demiral ha sorpassato Matthijs de Ligt nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Ripagando la fiducia del tecnico della Juventus con ottime prestazioni. Lo stato di grazia del difensore turco è stato notato anche da molti club europei, che da diverse settimane stanno monitorando l’ex giocatore del Sassuolo. Il calciatore ha preso fiducia ...

Calciomercato Napoli - il retroscena di Mauro Icardi raccontato da Wanda Nara : Wanda Nara , moglie e procuratore di Mauro Icardi , oggi al Paris Saint-Germain, ha fatto discutere con un’intervista rilasciata a Grazia. Si è parlato infatti anche dell’accostamento del bomber argentino agli azzurri. “Due mesi fa tutta Italia diceva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Ma io sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘ Mauro deve ...

Calciomercato Napoli - il retroscena : Aurelio De Laurentiis voleva Sandro Tonali del Brescia : Il Napoli aveva pensato a Lucas Torreira come obiettivo per il centrocampo in questa sessione di Calciomercato , poi ha virato su Stanislav Lobotka. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, Aurelio De Laurentiis era entrato in contatto con Massimo Cellino per Sandro Tonali , regista classe 2000. Il Brescia , però, ha preferito non privarsene per non sottrarre forze utili alla ricerca della salvezza. Inoltre, il giocatori è nel giro della ...

Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli - il retroscena shock di Asprilla - le bombe di Calciomercato : Le notizie del giorno – “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. ...

