Adotta un riccio nel tuo giardino (Di domenica 12 gennaio 2020) Amarli, da lontanoNon usate i lumachicidi & Co. Lasciate acqua e crocchette per gatti a go-goNon lasciate liberi i cani di notteCostruite un rifugio per proteggerliNon toccate mai il nidoRealizzate sottopassaggi nelle recinzioniAzionate i decespugliatori con criterioCoprite botole, buchi, tombini & Co.Mettete i cuccioli al caldoPreoccupatevi se vedete un riccio di giornoControllate il pesoPortatelo subito a un CrasI ricci europei sono animali selvatici, tutelati e protetti dalla legge che non si può né cacciare né detenere in cattività. Oggi questi piccoli mammiferi notturni sono considerati animali a rischio di estinzione per diversi motivi. Per il cambiamento climatico, per le monocolture, l’uso di insetticidi e lumachicidi, e per la distruzione del loro habitat a favore della cementazione urbana, motivo per cui oggi molti di loro vivono vicino a noi, anche nei nostri ... Leggi la notizia su vanityfair

