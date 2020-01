Serraj a Palazzo Chigi da Conte. Di Maio: “Chiediamo cessate il fuoco” (Di sabato 11 gennaio 2020) Giuseppe Conte ha accolto nelle sede del governo il premier libico Serraj: l’incontro tra i due leader è volto alla discussione della crisi in Libia. Al centro delle discussioni, però, ci sono anche la tregua chiesta da Turchia e Russia e la “conferenza di Berlino”. Dopo aver disertato il colloquio che doveva svolgersi lo scorso mercoledì, Serraj è giunto in Italia ed è stato accolto dal picchetto d’onore. Il leader aveva annullato l’incontro per la seccatura nel vedere la calda accoglienza riservata al rivale Khalifa Haftar. Palazzo Chigi, Serraj da Conte L’Italia sta cercando di dialogare con tutti gli attori in campo per cercare una soluzione alla crisi libica: su questo tema verte anche l’incontro tra il premier Conte e il primi ministro Serraj. Dopo aver discusso con il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, infatti, il presidente del ... Leggi la notizia su notizie

