San Cipriano Picentino, partiti i lavori sulla strada per Filetta (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Dopo la Costiera Amalfitana, compie un passo verso la normalità anche la comunità di San Cipriano Picentino. Questa mattina hanno, infatti, avuto inizio i lavori urgenti per la realizzazione della carreggiata provvisoria che permetterà il transito tra San Cipriano Picentino e Filetta. La strada provinciale è chiusa al traffico dallo scorso 23 dicembre a causa di una frana. L’amministrazione comunale fa sapere che, nel frattempo che sarà necessario completare l’arteria viaria, sarà realizzato un percorso alternativo per ridurre il disagio agli abitanti e garantire anche il passaggio dei servizi del trasporto pubblico locale. Nelle scorse settimane sono state in parte già realizzate le opere di somma urgenza finanziate dal Genio Civile tese alla pulizia del letto del torrente “Tavernese” con la messa in sicurezza ... Leggi la notizia su anteprima24

