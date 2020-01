Pd: Marcucci, ‘ok Zingaretti ma no operazioni nostalgia’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “La proposta di Zingaretti di fare un congresso entro il 2020 mi convince. L’importante è che sia una consultazione vera: di idee, di proposte ma anche di persone. L’altra avvertenza è che non venga messa in discussione la matrice riformista del partito, operazioni nostalgia non devono essere contemplate. è necessario invece allargare la base sociale del Pd ed aprire a quella parte dell’Italia che è sensibile ai temi dell’ambiente e dei diritti”. Lo dice Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato. L'articolo Pd: Marcucci, ‘ok Zingaretti ma no operazioni nostalgia’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

