Operaio 26enne muore schiacciato da un carico di putrelle (Di domenica 12 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Ivan Guizzardi, Operaio di 26 anni, è morto sotto il peso di un carico di putrelle in un'acciaieria di Verbania. Sindacati in sciopero È morto schiacciato da alcune travi di ferro all'interno di un'acciaieria. Così Ivan Guizzardi, un Operaio di 26 anni, residente a Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), ha perso la vita in circostanze tragiche e decisamente inattese. Presto avrebbe cambiato lavoro, di là da un passo del sogno di un'occupazione nel settore agricolo che tanto adorava. Ma quel sogno si è infranto alle porte dell'alba di una maledettissima notte di gennaio, quella tra venerdì e sabato 11 del week-end appena trascorso. Una morte tanto drammatica quanto prematura. La vittima lavorava come Operaio per la ditta Lomazzi di Verbania, all'interno di un capannone di pertinenza dello stabilimento siderurgico della Travi e Profilati. Da una prima ... Leggi la notizia su ilgiornale

