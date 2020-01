LIVE Spagna-Australia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 1-6 2-1, più tardi Nadal contro De Minaur (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Serve and volley di Kyrgios che sbaglia clamorosamente a rete. 30-30 Prima vincente per Kyrgios. 15-30 Ace di Kyrgios che si fa aiutare dalla battuta. 0-30 Esitazione di Kyrgios che manda il rovescio fuori non di poco. 0-15 Spinge alla grande Bautista che prova a mettere pressione all’avversario. 2-2 Prima e dritto vincente giocato dallo spagnolo. A-40 Difesa magistrale sulla riga di Bautista e Kyrgios spinge troppo con il dritto. 40-40 Fantastico lungolinea con il dritto di Kyrgios, si va ai vantaggi. 40-30 Ace ad uscire di Bautista! 30-30 Pallonetto bassissimo di Kyrgios, semplice per Bautista chiudere con la volèe. 15-30 Errore con il dritto per l’iberico, chance importante per Kyrgios. 15-15 Dritto poderoso di Kyrgios che si apre il campo e vola a rete a prendersi il punto. 15-0 Prima vincente di Bautista. 2-1 Fuori la ... Leggi la notizia su oasport

