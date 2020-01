Il Napoli: “Più che un gol è una coltellata” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il commento del Napoli alla sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Il Napoli perde all’Olimpico una partita che per raccontarla occorrerebbe attingere a un libro di stregoneria. Sul cielo di Roma più che la Luna piena c’è la Luna nera, con annesso corredo di nuvole nefaste e venti di tregenda. Gli azzurri poco dopo l’ora di gioco arrivano a un centimetro dal gol con un clamoroso palo interno di Zielinski con la palla che balla beffarda davanti alla porta senza il tap in decisivo. Dopo 10 minuti è Insigne che penetra in area e scarica di destro in diagonale. Berisha salva con tutti i suoi 2 metri stesi a terra più le falangi. Con la Lazio che barcolla e si tiene stretta il punto, a meno di 10 minuti dal 90esimo, Immobile ruba un pallone fatale a Ospina e lo gira in porta. Più che un gol è una coltellata. Se volete una fotografia della stagione azzurra fate una ... Leggi la notizia su ilnapolista

