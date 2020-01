Il finale di Instinct 2 in coppia con FBI 2 il 18 gennaio: delusione dietro l’angolo per i fan di Alan Cumming (Di sabato 11 gennaio 2020) Il finale di Instinct 2 metterà fine alla serie in modo convincente? I fan sono già sul piede di guerra ma ormai è così che è andata a finire per coloro che amano Alan Cumming e che lo hanno adorato nel ruolo di Dylan Reinhart e presto anche il pubblico italiano farà i conti con tutto questo. Il finale di Instinct 2 andrà in onda in coppia con FBI 2 proprio sabato prossimo, il 18 gennaio, portando sullo schermo l'episodio numero 11 dal titolo "Grey Matter" in cui una scoperta raccapricciante in uno stagno cittadino porta Dylan e Lizzie a indagare omicidio di un giovane.Intanto, Andy salva uno degli studenti di Dylan da un vincolo legale e un vecchio amico di quest'ultimo riappare mentre Lizzie decide di abbracciare l'avventura. Cos'altro succederà in questo finale di stagione e di serie? Al momento non ci sono altre anticipazioni ma sembra proprio che qualcuno potrebbe rimanere ... Leggi la notizia su optimaitalia

