Grey’s anatomy: JUSTIN CHAMBERS lascia la serie, addio ad Alex Karev (Di sabato 11 gennaio 2020) L’attore JUSTIN CHAMBERS lascia Grey’s anatomy Brutte notizie per i fan di Grey’s anatomy: il medical drama firmato da Shonda Rhimes perde un altro volto storico, quello di JUSTIN CHAMBERS. L’attore – che fin dal pilot interpreta il chirurgo Alex Karev – ha annunciato il suo addio alla serie a pochi giorni dalla messa in onda della seconda parte della sedicesima stagione. “Non c’è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni. lasciando il mondo di Grey’s anatomy, voglio ringraziare la famiglia ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens e tutto il cast e lo staff di oggi come di ieri, e naturalmente tutti i fan che mi sono stati accanto in tutti questi anni“, ha dichiarato l’attore in un comunicato al sito ... Leggi la notizia su tvsoap

