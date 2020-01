Calciomercato Juventus, nel mirino Mertens: Paratici studia il colpo a zero (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Calciomercato della Juve che si fa sempre più incandescente con il passare delle ore. La società bianconera in realtà sta già probabilmente guardando al futuro, anche se non disdegnerà qualche innesto già in questo gennaio del 2020. Nel mirino rimane il gioiellino della Fiorentina Federico Chiesa, giocatore di grande talento. Ma c’è un altro attaccante che stuzzica la fantasia di diversi club, tra cui appunto la Juventus. Calciomercato Juventus, Mertens nel mirino Stiamo parlando di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà nel prossimo mese di giugno. L’attaccante conosce benissimo la serie A, ha segnato più gol di Maradona con la maglia dei partenopei e chiaramente fa gola a tutti, potendo firmare a parametro zero tra breve. Leggi anche: Roma Juventus, maxi scambio possibile: Zaniolo e Pellegrini gli obiettivi La Juventus avrebbe messo il ... Leggi la notizia su juvedipendenza

