Rosa Bazzi dimentica Olindo e si innamora di un ergastolano che però muore durante un permesso premio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un’altra pagina si scrive nella triste storia che riguarda Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia di coniugi in carcere per la strage di Erba. Gli anni passano, i due continuano a dirsi innocenti ma quel grande amore che avevamo imparato a conoscere, pare abbia ormai vacillato. Si era già parlato qualche tempo fa di un interesse di Rosa per un altro uomo e dal settimanale Giallo queste voci vengono confermate, non solo. Pare che la Bazzi sia stata ancora una volta sfortunata: l’uomo del quale si era innamorato è morto. Olindo e Rosa non sarebbero quindi più la coppia felice che abbiamo conosciuto in questi anni, i due coniugi pronti a tutto pur di restare insieme, pronti a difendersi, a darsi le colpe a vicenda. Pare che Rosa e Marco, secondo quanto si legge su Giallo, si siano conosciuti in carcere a Bollate; lei infatti faceva la volontaria nel laboratorio di cuoio. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

m_corsi_ : RT @infoitinterno: Rosa Bazzi lascia Olindo Romano per un ergastolano: ma lui muore e lei impazzisce di dolore - ANNAQuercia : Rosa Bazzi, “è morto l’ergastolano di cui si era innamorata. Ora è caduta in depressione, con Olindo è finita da te… - SimoTarantino : RT @infoitinterno: Rosa Bazzi lascia Olindo Romano per un ergastolano: ma lui muore e lei impazzisce di dolore -