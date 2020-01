Prodi: “Io al Quirinale? Mi piaceva solo fare il Premier” (Di venerdì 10 gennaio 2020) In una intervista a Marco Ascione del Corriere della Sera, Romano Prodi ha parlato di tutti i temi più caldi del momento, ossia Libia, Iraq-Iran, elezioni in Emilia-Romagna, ma oltre agli argomenti che stanno rendendo questo gennaio 2020 infuocato, ha risposto anche a una domanda sull’eventualità di una sua elezione alla Presidenza della Repubblica. L’ex Premier sembra non voler prendere affatto in considerazione questa ipotesi, infatti dice:“Prodi, un nonno al Quirinale. C’è chi dice così? Bene: di questa espressione mi interessa solo la parola nonno. Un nonno felice. Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora. Peraltro, quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me, ci sono ancora”Esteri: Di Maio e la foto “sfortunata”Sul fatto che Luigi Di Maio sia ... Leggi la notizia su blogo

