Perchè Roma e Lazio giocheranno entrambe in casa nella 19ª giornata di Serie A? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lazio e Roma entrambe in casa, all'Olimpico, nel programma della 19ª giornata del campionato di Serie A (che prevede Lazio-Napoli e Roma-Juventus). L'anomalia di calendario dipende dai regolamenti UEFA in reLazione alla necessità di consegnare in tempo, nel prossimo mese di maggio, lo stadio Olimpico per Euro 2020. Leggi la notizia su fanpage

matteorenzi : Penso a #Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezz… - tulliocp : @flaviasoprani Ma tutte le città italiane sono piene di turisti. Sicuramente ci sono più turisti a Roma o Venezia.… - Antonio17330559 : @furioso_george Bisognerebbe capire anche il perché, il romano, tra le tante piazze che avrebbe potuto scegliere, h… -