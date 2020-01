Leonardo DiCaprio salva un marinaio caduto da una nave dopo 11 ore in mare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un marinaio francese di 24 anni, caduto da una nave da crociera nei pressi dei Caraibi, ha rischiato di morire lo scorso 30 dicembre. Determinante è stato l’intervento dell’attore Leonardo DiCaprio, protagonista di Titanic, che ha rinunciato alla gita al mare con la sua fidanzata per soccorrere l’uomo in difficoltà. Cosa è successo Il 24enne, secondo The Sun, probabilmente per aver ingerito troppo alcol avrebbe perso l’equilibrio ed è finito in mare cadendo da una nave da crociera al largo di St. Martin, nel mare dei Caraibi. Lì avrebbe trascorso ben 11 ore, almeno fino all’intervento di Leonardo DiCaprio. «Il capitano della nave da crociera ha inviato un mayday in preda al panico e Leonardo e il suo team hanno accettato di cercare il povero ragazzo», racconta una fonte al giornale. Quello di DiCaprio è stato dunque l’unico yatch che ha ... Leggi la notizia su open.online

