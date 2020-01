GF Vip 2020, perché Serena Enardu non dovrebbe entrare nella casa: «Pura cattiveria» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se pensava di ripulirsi un po’ l’immagine e riacquistare terreno agli occhi degli haters sperando di entrare al GF Vip 2020, Serena Enardu aveva fatto male i propri calcoli. L’annuncio della partecipazione di Pago alla quarta edizione della versione Vip del reality è stato subito accolto con entusiasmo da parte del pubblico, ma lo stesso non si potrebbe dire dell’ex fidanzata. Certi che il programma sia un’occasione per il cantante sardo di riacquistare serenità dopo la tormentata estate di fuoco, i sostenitori di Pago si sono immediatamente scagliati contro la possibilità che la Enardu possa varcare la porta rossa. E i social sono impazziti, esplodendo fragorosamente contro la gemellina di Elga. GF Vip 2020, Serena Enardu criticatissima per la scelta di entrare in casa La domanda non era stata neanche pienamente formulata dal conduttore Alfonso Signorini che già si mormoravano ... Leggi la notizia su urbanpost

