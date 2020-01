Cyberpunk 2077 si trasforma in un gioco PS1 grazie a Dreams (Di venerdì 10 gennaio 2020) Curiosi di sapere come sarebbe stata la versione PS1 di Cyberpunk 2077? Ebbene l'utente Bearly Regal è riuscito a ricreare la versione (fittizia) PS1 del titolo di CD Projekt in Dreams, ovvero Cyberpunk 1997.Il video qui sotto mostra le possibilità di personalizzazione del nostro appartamento, l'accesso agli armamenti e come consultare le nostre statistiche, c'è anche un mercato fornito di tutto punto, dai kit medici alle armature."Se lo sogni, puoi giocarlo! Esplora e gioca in un Sogniverso in continua espansione ricco di giochi, musica, disegni e tutto ciò che sta nel mezzo... e oltre. Scopri le incredibili creazioni dei giocatori di tutto il mondo e lanciati nella maestosa campagna L'arte del sogno. Impara a progettare i tuoi stessi giochi, animazioni, a creare musica e tanto altro con i semplici video tutorial, e condividi le tue idee in una rete social piena di creatività." - ... Leggi la notizia su eurogamer

cyberanimax : - ARezso : @Ghido85 Halo infinite e soprattutto cyberpunk 2077...oltre il remake di Final Fantasy VII ?? Halo infinite se poss… - NicolCrisafulli : Stadia con Chromecast sono una ottima combo rispetto all'esperienza su PC. Sono in attesa che il catalogo venga arr… -