Caso Metropol: è una giornalista russa la donna ascoltata ieri in Procura (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stato reso noto il nome della donna di nazionalità russa interrogata ieri dai magistrati di Milano che stanno indagando sul Caso Metropol: si tratta di Irina Aleksandrova, giornalista russa dell'agenzia ITAR-TASS. La donna, sentita con l'ausilio di un interprete per diverse ore dai magistrati milanesi, avrebbe fornito alcune informazioni legate all'inchiesta sulla presunta corruzione internazionale sulla quale si stanno svolgendo le indagini.La stessa Aleksandrova il 16 luglio del 2018 ha moderato una conferenza stampa a Mosca alla quale ha preso parte Matteo Salvini, rivolgendo nel finale dell'incontro i suoi ringraziamenti a Gianluca Savoini per aver reso possibile l'evento, a controprova dei rapporti di confidenza che intercorrevano tra Savoini ed il leader della Lega. Il verbale di questo incontro è stato secretato.La presenza della Aleksandrova in Procura non è comunque legata ... Leggi la notizia su blogo

