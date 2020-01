UFFICIALE – Ciciretti non è più un calciatore del Napoli, ricomincia dalla Serie B (Di giovedì 9 gennaio 2020) Amato Ciciretti è un tesserato dell’Empoli. L’attaccante azzurro salute, questa volta definitivamente il Napoli. Il comunicato del club toscano dopo l’acquisto di Ciciretti: “L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze” Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose” Ti potrebbe interessare anche: Attacco in ... Leggi la notizia su forzazzurri

