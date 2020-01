Tutto quello che non torna sull’incidente aereo in Iran (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le cause dell’incidente aereo avvenuto ieri in Iran sono ancora incerte. Tra ipotesi contrastanti, contraddizioni, prove, controprove e speculazioni, il Tutto ingigantito all’ennesima potenza dai venti di guerra che soffiano tra Teheran e Washington, la vicenda resta avvolta nella nebbia. Partiamo dai fatti accreditati. L’aereo civile precipitato faceva parte della flotta in forza all’Ukraine International Airlines (Uia), la compagnia nazionale dell’Ucraina. Era un Boeing 737-800 passeggeri, bimotore e utilizzato per effettuare voli di breve e medio raggio. Stando a quanto riportato da un tracker di volo, il mezzo ha lasciato l’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran nella mattina di mercoledì 8 gennaio alle ore 6:12. Due minuti più tardi, alle 6:14, sono cessati tutti i contatti con la cabina di pilotaggio. In quel preciso istante, ... Leggi la notizia su it.insideover

