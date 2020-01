Trump intasca vittoria sul muro col Messico, via libera per usare 4 miliardi della Difesa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il mese scorso un Tribunale locale del Texas aveva stoppato l'uso di una parte di quei fondi, poco meno di 4 miliardi di dollari, ma ora in appello è stata concessa la sospensione dell'ordinanza. Una sentenza che permette a Trump di esultare ma il caso in realtà resta ancora aperto e si attende ora una decisione di merito dei giudici. Leggi la notizia su fanpage

