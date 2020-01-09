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Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11 | 30

Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11 | 30 Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele ...

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Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11:30 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code per incidente sulla Flaminia verso il centro città a partire da via di Grottarossa sino a via Giovanni Fabbroni ci troviamo in prossimità di Corso Francia code per incidente anche sulla tangenziale dalla via Nomentana cena una rampa di ingresso per la A24 direzione San Giovanni trafficato di conseguenza percorso Urbano dell’a24 da Viale Togliatti sino al bivio per la tangenziale sulla via Tiburtina lavori urgenti sulla manto stradale comportano la chiusura temporanea delle rampe di accesso proprio della via Tiburtina via Filippo Fiorentini in direzione della Prenestina allarme smog pm10 oltre i limiti oggi e domani venerdì 10 gennaio stop in verde dalle 730 alle 20:30 per le auto a benzina Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 + blocco si ... Leggi la notizia su romadailynews
  • Traffico Roma del 09-01-2020 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 09-01-2020 ore 10 : 30 : INCIDENTE SULLA TANG.EST ALTEZZA SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI; RALLENTAMENTI E CODE, PER IL Traffico, ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL FORO ITALICO, DALLA VIA SALARIA SINO ALL’USCITA DI CORSO FRANCIA. TRAFFICATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE IL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. A Roma NORD CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20 : 00 : RISOLTO L’INCIDENTE  AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE   DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA  FINO ALLA CASILINA TORNATO REGOLA RE IL Traffico   IN CARREGGIATA ESTERNA.   PER UN’ ALTRO  INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO   RALLENTAMETI TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA  SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19 : 30 : RIAPERTO    IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA   RIMASTO CHIUSO TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SUL POSTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO   CODE A TRATTI  PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE   A PARTIRE DALLO SVINCOLO  DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA   IN CARREGGIATA ESTERNA.   UN’ ALTRO  INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  RALLENTAMETI TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA  SI ...

  • Blocco traffico Roma 19 gennaio - stop ai veicoli inquinanti per allerta smog

    Blocco Traffico Roma 19 gennaio - stop ai veicoli inquinanti per allerta smog : stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde di Roma domenica 19 gennaio. Il Blocco del traffico in occasione della prima domenica ecologica del 2020. La restrizione riguarda tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Via libera alle auto gpl e metano, moto, car sharing. Potenziato il trasporto pubblico in città.Continua a leggere

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19 : 00 : CHIUSO PER UN INCIDENTE  IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER UN ALTRO  INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA  E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.  UN TERZO INCIDENTE  SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DI VIA FRATELLI GUALANDI. SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 18 : 30 : CHIUSO PER UN INCIDENTE  IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER UN ALTRO  INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA  E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.  UN TERZO INCIDENTE  SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DI VIA FRATELLI GUALANDI. SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 18 : 00 : CHIUSO PER UN INCIDENTE  IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER UN ALTRO  INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA  E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.  UN TERZO INCIDENTE  SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DI VIA FRATELLI GUALANDI. SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA  LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.  UN ALTRO INCIDENTE  NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  RALLENTAMENTI TRA LA VIA SALARIA E LA VIA TIBURTINA  INDIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17 : 00 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA  LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.  RALLENTAMENTI  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 16 : 30 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E L’ANAGNINA  IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SAN PICO SI VIAGGIA A RILENTO  ALL’ ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DELLA SPERANZA, NEL QUARTIERE CENT OCELLE UN TERZO INCIDENTE IN PIAZZA DEI MIRTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASTANI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 15 : 30 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E L’ANAGNINA  IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SAN PICO SI VIAGGIA A RILENTO  ALL’ ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DELLA SPERANZA, NEL QUARTIERE CENT OCELLE UN TERZO INCIDENTE IN PIAZZA DEI MIRTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASTANI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 14 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO  SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DELLA PRENESTINA  E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PRENESTINA  TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLE PRENESTINO IN USCITA DA Roma CHIUSA PER LAVORI  VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA  NELLE VIE ADIACENTI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 13 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO  SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DELLA PRENESTINA  E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PRENESTINA  TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLE PRENESTINO IN USCITA DA Roma CHIUSA PER LAVORI  VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA  NELLE VIE ADIACENTI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12 : 30 : I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL Traffico. SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO DIREZIONE PONTE MAMMOLO; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. IN VIA DEL PORTO FLUVIALE RALLENTATO IL Traffico VERSO L’OSTIENSE IN VIA DI GROTTAROSSA IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA. NON SI ESCLUDONO ...

  • Traffico Roma del 08-01-2020 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 08-01-2020 ore 11 : 30 : I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL Traffico. SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO DIREZIONE PONTE MAMMOLO; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. IN VIA DEL PORTO FLUVIALE RALLENTATO IL Traffico VERSO L’OSTIENSE IN VIA DI GROTTAROSSA IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA. NON SI ESCLUDONO ...

twitterVAIstradeanas : 11:44 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11:30: Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio… - PLRomaCapitale : #Roma: via Flaminia, intersezione con via G. Fabbroni #traffico rallentato causa #incidente. -

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