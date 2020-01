Torino Genoa, il tifo granata non dimentica Nicola: «Uno di noi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Torino Genoa, il cuore del tifo granata non dimentica Davide Nicola. La Maratona: «Uno di noi, Nicola uno di noi» (Inviato allo Stadio Olimpico “Grande Torino”) – Appena una stagione da giocatore del Torino, per Davide Nicola, ma sufficiente per rimanere nel cuore del tifo granata. L’apporto dato, nell’annata 2005/06, dall’attuale tecnico del Genoa al ritorno in Serie A alla squadra non è stato dimenticato. A tal punto che durante il primo tempo della partita di Coppa Italia, la parte più calda dei sostenitori del Torino hanno innalzato un coro per l’allenatore: «Uno di noi, Nicola uno di noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

