Prescrizione, la ricetta di Davigo fa arrabbiare gli avvocati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alberto Giorgi Le proposte del magistrato per riformare la Prescrizione non piacciono agli avvocati. E scoppia la polemica "forense" Scoraggiare i ricordi in appello e rendere responsabili gli avvocati. Sono due delle proposte avanzate da Piercamillo Davigo per riformare la giustizia italiana, Prescrizione compresa. Il presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha sciorinato la sua ricetta. ricetta che parte dall'esempio francese, visto che i cugini d'oltre Alpe hanno abolito il divieto di "reformatio in peius in appello". In soldoni, se vieni condannato e ti appelli, può arrivarti una condanna più alta. In Italia, invece, questa cosa non è possibile. "Questa cosa, qui da noi, incentiva tutti a provarci: mal che ti vada, non rischi niente, anzi non ... Leggi la notizia su ilgiornale

