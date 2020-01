Pescara, gambiano rapina market ed aggredisce la cassiera: fermato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, che attende il giudizio direttissimo, è in possesso di un regolare permesso di soggiorno emesso dal nostro Paese dopo una richiesta di asilo politico Ha rapinato un supermercato di Pescara, riempiendo lo zainetto che aveva con sè con merce di vario tipo e generi alimentari raccattati sugli scaffali dopo di che, scoperto, ha aggredito la cassiera scaraventandola con grande violenza a terra e facendola finire al pronto soccorso. Protagonista in negativo della vicenda un gambiano di 22 anni con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle, ma ciò nonostante in possesso di regolare permesso di soggiorno ottenuto in seguito alla richiesta di asilo politico da lui inoltrata al nostro Paese. La stampa locale ha riferito alcuni dei dettagli di questo ennesimo episodio di aggressione, avvenuto tra le mura di un supermercato di via Socrate a ... Leggi la notizia su ilgiornale

