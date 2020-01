Pallamano, l’Italia stregata da Benevento: “Ora il Palatedeschi diventi una bolgia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’accoglienza dei bambini, il calore interessato percepito in centro, l’appello della Curva Sud. Tanti elementi che nel mescolarsi rendono densi di speranze i sogni azzurri. Li hanno esposti in conferenza stampa il capitano della Nazionale di Pallamano, Andrea Parisini, e il commissario tecnico Riccardo Trillini: “Essere qui è un grande onore per noi, giocare in luoghi come questo è diverso, inutile girarci intorno. Le piazze del Sud riescono a darti quel qualcosa in più che può risultare determinante nel superare qualsiasi ostacolo”. Andrea Parisini, classe ’94, è il capitano giovane di una Nazionale in crescita costante che andrà a giocarsi il passaggio nel turno eliminatorio con Kosovo, Georgia e Romania (da domani al 12 al Palatedeschi, in basso i dettagli). Quando parla della visita alle scuole di questi ... Leggi la notizia su anteprima24

ilvaglio1 : La nazionale di pallamano: 'L'accoglienza qui a Benevento è stata eccezionale' #italia #asdpallamano #benevento #domenicoebner #benevento - NTR24 : Pallamano, l’Italia arriva a Benevento: gli azzurri cercano la qualificazione mondiale - ottopagine : Pallamano, l'Italia batte l'Arabia Saudita. Oggi sfida bis #Benevento -