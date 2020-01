Ostia – Rifare le strisce pedonali è diventato un tabù (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ostia – Rifare le strisce pedonali è diventato un tabù – Che Roma viva anni difficili è sotto gli occhi di tutti. Spazzatura ovunque, metro chiuse per mancanza di manutenzione delle scale mobili, autobus in panne o, meglio in fiamme, che ogni giorno lasciano per strada migliaia di romani imbufaliti. Una fotografia che purtroppo i cittadini dell’Urbe Eterna hanno davanti agli occhi da diversi anni e che stenta a cambiare forme, colori e connotati per prendere la strada della normalità, non pretendiamo eccellenze. In questa Capitale dei disservizi, annichilita di fronte a tutti gli indicatori di confronto con le altre metropoli italiane ed europee, capita anche che risulti complesso ridipingere anche delle banalissime strisce pedonali dopo un lavoro fatto. Siamo ad Ostia, X Municipio, una città nella città che dovrebbe essere nota perché custodisce il mare di Roma e i ... Leggi la notizia su romadailynews

