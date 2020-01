“Non ci riesco”. Perde il figlio 18enne in un incidente e decide di suicidarsi (Di giovedì 9 gennaio 2020) C’è forse un dolore più forte e devastante della perdita di un figlio? “Non posso sopravvivere alla morte di mio figlio” e così un padre decide di togliersi la vita. Aveva perso il figlio 18enne in un incidente stradale lo scorso mese di novembre. Uno choc che un padre non è riuscito a superare e che lo ha portato a suicidarsi. Ad essere trovato impiccato con una corda alla balaustra su un terrazzo condominiale di Vigne Nuove un uomo di 53 anni. Il tragico rinvenimento la notte fra il 6 ed il 7 gennaio da parte degli agenti di polizia, allertati qualche ora prima dalla sorella che non riusciva più a trovare l’uomo. Un gesto volontario quello dell’uomo, avvalorato dal rinvenimento nel suo appartamento del III Municipio Montesacro di due biglietti. Un ultimo messaggio ad amici e parenti nei quali l’uomo ha scritto: “Non ce la faccio a sopravvivere alla morte di mio figlio”. Continua a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

davidemaggio : Praticamente una carriera basata su fidanzati famosi, ex dei fidanzati famosi e relative corna. Questi sono i perso… - Radio1Rai : 'Scrivo canzoni perché non riesco altrimenti a dire quello che sento. Cerco di non scrivere testi, ma poesie d'amor… - insopportabile : Non riesco a credere che tante persone anche in buonafede si possano far convincere di qualunque panzana da patetic… -