Muore a 17 anni di leucemia, al via il processo di beatificazione per Pierangelo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alla fine sta per succedere davvero: monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, presiederà venerdì 10 gennaio l’apertura solenne della prima sessione del processo di beatificazione e canonizzazione di Pierangelo Capuzzimati, il diciassettenne laico della diocesi nativo di Faggiano morto nel 2008 a causa di una leucemia. Il giovane ha interpretato la malattia come un’occasione per meditare ancora di più e per sentire Gesù “come un vero amico”. Il 26 aprile di due anni fa la Santa Sede ha concesso il nulla osta per avviare la sua causa di beatificazione e canonizzazione. I resti mortali di Pierangelo riposano nel cimitero cittadino di San Giorgio Jonico. “La vita di Pierangelo, del suo abito virtuoso, può contribuire a mantenere vivo – spiega il sacerdote Cristian Catacchio, postulatore della causa di beatificazione e Canonizzazione – il suo spirito di amore alla Chiesa ed è di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

