Mayans M.C, la seconda stagione in prima visione su FOX (Di giovedì 9 gennaio 2020) Motociclette, droga, armi e soldi. Dove una vita può durare dall’alba al tramonto. Mayans M.C. è lo spin-off di Sons of Anarchy che vede protagonista la gang messicana dei Mayans che, nella serie madre, controllava la zona del confine tra Messico e USA ed era il principale club antagonista dei motociclisti di Charming: due bande in bilico tra conflitto e alleanze.Mayans M.C. tornerà con la seconda stagione... Leggi la notizia su digital-news

