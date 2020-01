M5S, il documento di 7 senatori: serve organismo collegiale democraticamente eletto. Via Casaleggio da Rousseau (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stato redatto da sette senatori M5s il documento portato oggi all’attenzione dell’assemblea del gruppo a palazzo Madama. Obiettivo – spiega chi l’ha concepito – è quello di rilanciare il Movimento, «non di affossarlo». Firmato da tre senatori soltanto, il non viene discusso in assemblea congiunta in serata. «È un tema da Stati Generali che vedranno la partecipazione di tutti – spiegano fonti M5s -. Quella sarà la sede per avanzare proposte. La natura del M5s Il primo punto del documento si prefigge di posizionare politicamente il M5s nel fronte riformista-progressista del Paese. Il M5s «deve essere guidato da un «organo collegiale, il più ampio e comprensivo possibile, a cui saranno demandate tutte le attività, tra cui quella fondamentale della selezione della classe dirigente del Movimento». «Il M5s deve continuare a porsi nel panorama politico attuale come forza ... Leggi la notizia su open.online

