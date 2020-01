Iran | ecco il video in cui il missile colpisce l’aereo ucraino

Taglio dei parlamentari - i 4 di Mara Carfagna ritIrano la firma al referendum. Becchi : "Ecco i poltronari" : Salta il referendum costituzionale sul Taglio dei parlamentari e per Paolo Becchi è la conferma che sarà Mara Carfagna e la sua truppa di "responsabili forzisti" a salvare Giuseppe Conte. A sorpresa i promotori non si sono presentati questa mattina in Cassazione: alcuni senatori dei 64 necessari per

Iran - ecco l'arsenale di Teheran : super-missili fino a 2500 chilometri di gittata : Le capacità militari di Teheran includono le forze armate regolari, conosciute con nome di «Artesh», e il Corpo dei Guardiani della rivoluzione, fino a pochi giorni fa sotto...

Crisi Usa-Iran - House of Cards aveva già previsto tutto : ecco perché : Illustrazione di Emanuele Fucecchi Crisi Usa-Iran, House of Cards aveva già previsto tutto Un presidente degli Stati Uniti in piena Crisi reputazionale, con sondaggi a picco, una difficile gestione degli stessi alleati, e improvvisamente una scelta: lanciare un attacco militare contro una forza antagonista, situata nel Medio Oriente. Parliamo delle vicende di Donald Trump? No, ci riferiamo alla trama di House of Cards, e in particolare della ...

Attacco Iran - tutti illesi i militari italiani in Iraq. Ecco dove opera il nostro esercito : Il contingente italiano in Iraq conta su circa 1000 uomini, di cui 400 a Erbil, colpita dai missili lanciati questa notte da Teheran: nessuno è stato ferito. Tra i compiti dei militari italiani ci sono la lotta all'Isis e addestramento delle forze di sicurezza curde e irachene. Intanto, mentre cresce il rischio di una guerra aperta tra Iran e Usa, lo Stato Maggiore della Difesa precisa che non ci sarà nessun ritiro ma solo una parziale ...

La risposta Iraniana agli Usa : ecco la vera strategia di Teheran : Come sarà la vera risposta iraniana all’attacco contro il generale Soleimani? E quali saranno le sue vere proporzioni? Sono queste le domande che, dallo scorso 3 gennaio, si susseguono in tutte le più importanti cancellerie diplomatiche e politiche. Le risposte sono arrivate in parte nelle scorse ore, dopo il lancio dell’operazione “Soleimani Martire” da parte di Teheran. Il raid con il quale gli Stati Uniti hanno ucciso ...

Ecco i tesori che l'umanità perderebbe se Trump decidesse di bombardare l'Iran : Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite Twitter che qualora “l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Usa reagiranno rapidamente e in modo assoluto, forse in modo sproporzionato”. Anche se immediatamente ridimensionato dalla Commissione estera del Congresso americano, nelle intenzioni del tycoon newyorkese ci sarebbe anche quella di bombardare i siti culturali iraniani, se ...

Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran : ecco il patrimonio che andrebbe perso : I siti culturali che Trump vuole bombardare in Iran Dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) nel raid condotto dagli Usa il 3 gennaio sull’aeroporto di Baghdad, la crisi tra Stati Uniti e Iran sembra ai suoi massimi storici, e ora Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran. In uno dei suoi tweet relativi alla crisi innescata con l’uccisione del comandante dei Pasdaran, il ...

Soleimani - spunta il video del blitz americano : ecco come è morto il generale Iraniano : spunta il filmato della notte in cui il raid americano ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani nella capitale Baghdad. La decisione presa da Donald Trump è stato giustificata con un suo tweet: "Si tratta di una decisa azione difensiva per proteggere il personale americano all'estero". Leggi

Iran - ecco i 24 siti culturali che Trump non può bombardare (e perché) : Il presidente Usa minaccia di colpire i siti culturali Iraniani ma l’Unesco gli ricorda che una convenzione glielo vieta

Tensioni Usa-Iran - Borse incerte : ecco i tre scenari per i listini globali : Per ora gli investitori non prevedono grandi ripercussioni sui mercati mondiali. Tutto dipenderà dagli sviluppi geopolitici e dall'eventuale escalation del conflitto

TERZA GUERRA MONDIALE/ Scontro Usa-Iran - ecco i calcoli di Putin e Xi : TERZA GUERRA MONDIALE, In Iran c'è un partito della GUERRA e un partito della pace. Chi prevalga non è chiaro. La situazione è sospesa e grave.

Dallo Stretto di Hormutz a Israele : ecco dove può concentrarsi la vendetta dell’Iran : Sulla carta non c’è partita. La potenza di fuoco degli Stati Uniti non può minimamente essere paragonata a quella dell’Iran. La tensione tra i due Paesi, ora, è ai massimi livelli. Il rischio che possa presto esplodere un conflitto vero e proprio è da prendere in considerazione insieme ad altri, ipotetici, scenari. Il grido di Teheran è risuonato forte e chiaro nei corridoi della Casa Bianca: “Vendicheremo la morte del generale ...

Da Naomi Campbell a Claudia Schiffer : ecco le top che nel 2020 compIranno 50 anni : Naomi Campbell e Claudia Schiffer sono nate nel 1970, entrambe compiranno 50 anni nel 2020 ed entrambe hanno scritto la storia delle passerelle degli anni Novanta. La Venere nera (nata il 22 maggio) è la regina dell’eleganza internazionale, icona di tutti i grandi stilisti, inserita da “People” nelle 50 donne più belle del mondo. La bionda e algida Claudia Schiffer (nata il 25 agosto) ha collezionato una stagione di successi ...

Mal di pancia e possibili occasioni in Premier League : ecco gli scontenti che attIrano le italiane : Ancora una volta la serie A può pescare in Premier League, il campionato più affascinante ma anche competitivo (Liverpool a parte) del Mondo. E così capita che il ricchissimo Chelsea di Lampard spedisca ancora in tribuna contro il Brighton Marcos Alonso e Giroud. Segnali chiari ai calciatori, corteggiati anche dall’Inter anche se la priorità nerazzurra è (e resta) Vidal. Anche perché in attacco Esposito comincia a girare, Sanchez è sulla via del ...