Inter: Vecino e Gagliardini bucano la pressione del Napoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Napoli concede troppo per vie centrali. L’Inter ha ben attaccato gli spazi, con ottimi break di Gagliardini e Vecino Il Napoli si è fatto trovare lungo e attaccabile contro l’Inter. Sia in ripartenza che nel possesso basso, i nerazzurri hanno costantemente trovato spazio alle spalle della pressione avversaria. Il 433 del Napoli continua ad essere problematico, con transizioni difensive disastrose e cattive spaziature tra difesa e centrocampo. Un esempio nella slide sopra. L’Inter trova praterie in mezzo, con il break di Gagliardini alle spalle di Allan e Fabian Ruiz. Al Napoli serve assolutamente un vertice basso di ruolo, la mediana è troppo fragile e rende la squadra lunga. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ?? | LAUTAR??????????????!!!! Intervento impreciso di Manolas sul cross di #Vecino: ne approfitta #Lautaro Martinez… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE Secondo cambio della partita deciso da Antonio Conte! ?? @stefanosensi12 ???? ?? @vecino ????… - Inter : ?? | DOPPIA OCCASIONE! Meret dice di no due volte in due minuti, prima a #Vecino e poi a #Lautaro... Inter vicina a… -