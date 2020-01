Infortunio Meret, problemi per il portiere: è a rischio per Lazio Napoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Allarme in casa Napoli: guai fisici per Alex Meret. L’Infortunio potrebbe impedirgli di scendere in campo contro la Lazio Napoli in allerta: Alex Meret nella giornata di oggi si è allenato poco a causa di un piccolo Infortunio. L’estremo difensore della compagine partenopea potrebbe non scendere in campo dal 1′ contro la Lazio. Se il giovane portiere italiano dovesse sventolare bandiere bianca, contro i capitolini sarà Ospina a difendere i pali della formazione di Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Salvato95551627 : RT @Carloalvino: Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per L… - gilnar76 : TV LUNA – Tegola #Napoli, i ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Azzurra_1926 : RT @Carloalvino: Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per L… -