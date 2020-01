Incidente Roma, furgone investe tre donne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un altro grave Incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì otto gennaio a via Vicoforte, a Roma. Questa volta sono state investite tre donne, tra cui una incinta ed una bimba di quattro anni. Alla guida del furgone c’era un uomo di sessantotto anni, che è stato trasportato anche lui in ospedale. Un altro drammatico incidete, che poteva portare a conseguenze drammatiche, ma che per fortuna non ha riportato alcun trauma grave a nessuna delle persone coinvolte. Secondo le informazioni che sono state rese note, l’uomo alla guida del furgone, mentre stata procedendo su via Vicoforte, ha investito le tre donne. Una di sessanta sette anni di origini albanesi, una donna di trenta sei anni incinta e la sua bambina di soli quattro anni. La gente che ha visto tutto ha subito allertato il centodiciotto e le forze dell’ordine. I soccorritori, quando hanno saputo ... Leggi la notizia su bigodino

