Iannone, positività confermata a valori bassi: lui non si arrende (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non sono state certamente festività facili quelle appena trasorse da Andrea Iannone, risultato positivo all’antidoping pochi giorni prima di Natale. Il prelievo di urine incriminato (si era trattato, come indicato dalla FIM, di steroidi anabolizzanti androgenici esogeni) risaliva al 3 novembre, giorno in cui si era svolto il Gran Premio di Sepang, in Malesia, penultima … L'articolo Iannone, positività confermata a valori bassi: lui non si arrende Leggi la notizia su calcioefinanza

