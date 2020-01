Cosa non torna con Ripple e la sua Xrp, la criptovaluta che piace alle banche (Di giovedì 9 gennaio 2020) Filtrando la retorica e al netto di considerazioni accessorie, il sistema Ripple nasce per far piacere la blockchain alle banche. La tecnologia dei ledger distribuiti, la stessa che muove, per intenderci, il bitcoin, nel caso di Ripple è gestita non solo da una comunità libera ma anche da una società privata. E questo scardina buona parte dei concetti per cui sono nate le criptomonete, facendo imbestialire i sostenitori di questo mondo. D’altro canto il sistema, proprio per via di una gestione un po’ più centralizzata, piace agli istituti bancari più tradizionali. Sono quattro i pilastri su cui si fonda la filosofia Ripple: everywhere (ovunque), reliable (affidabile), instant (istantaneo) e low cost (economico). Niente più e niente meno che le caratteristiche tipiche di una criptomoneta, ma col vantaggio, a detta di Ripple, di un interlocutore riconducibile a un’azienda ... Leggi la notizia su wired

