CES 2020: a Las Vegas grande attenzione per le smart home (Di giovedì 9 gennaio 2020) grande inaugurazione per l’evento più importante dell’anno in tema di tecnologia, in scena dal 7 al 10 gennaio presso il Las Vegas Convention Center, a Las Vegas, Nevada. Ogni anno la fiera riserva importanti novità su prodotti e tecnologie riguardanti l’elettronica di consumo che, spesso, vengono mostrate in anteprima prima della loro commercializzazione. Un mercato ampio, composto da diversi settori, che quest’anno vede dare particolare risalto alle tecnologie dedicate alle smart home. Tantissimi i prodotti messi in commercio, tra i quali segnaliamo YESLY (questo il sito web), nuovo sistema di comfort living, interamente made in Italy. YESLY, il comfort di casa sempre al primo posto “Una casa dove il comfort è sempre al primo posto”: questo l’obiettivo di Finder, azienda nata in provincia di Torino che ha ideato YESLY e unica realtà italiana presente al Consumer Electronic Show con un ... Leggi la notizia su urbanpost

