Cast e personaggi di Treadstone, su Prime Video dal 10 gennaio rivive il mondo di Jason Bourne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il nuovo anno di Amazon entra nel vivo dello streaming con Treadstone, in arrivo su Prime Video il 10 gennaio. Abbonandosi alla piattaforma ci si potrà quindi tuffare nel mondo di Jason Bourne, rielaborato nella serie firmata USA Network a partire dai romanzi di Robert Ludlum. Creata per la tv da Tim Kring, Treadstone rievoca le origini e l'evoluzione fino a oggi dell’Operazione Treadstone, celebre ma fittizio programma di attività sotto copertura della CIA. La sua esistenza ha lo scopo di modificare in modo coatto dei comportamenti umani per trasformare alcune reclute in assassini dalle capacità sovrumane. Nello specifico, il programma cancella le personalità degli assassini, ne elimina i ricordi e il codice morale, in modo da rendere questi uomini più efficaci nel compimento delle missioni. amazon box= "0593209265" La prima stagione di Treadstone su Prime Video segue ... Leggi la notizia su optimaitalia

