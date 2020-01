Calciomercato Napoli, Gaetano piace al Verona: le ultime (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Gaetano piace al Verona: le ultime Il futuro di Gianluca Gaetano è lontano da Napoli, almeno per i prossimi 6 mesi. Gli azzurri stanno seriamente pensando di mandarlo in prestito e ieri Alfredo Pedullà ha parlato delle possibili ipotesi in merito al futuro del giovane talento azzurro. Queste le sue parole. “Gaetano sta valutando il proprio futuro. Ci sta pensando il Verona, i rapporti tra quest’ultima e il Napoli sono buoni. Il giocatore ha messo la Serie B in standby. Lo vorrebbero in tanti e un allenatore coraggioso lo farebbe giocare da subito“ PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e ... Leggi la notizia su forzazzurri

